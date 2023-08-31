С надеждой на удачный результат: потенциальные соперники Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов

Закончился квалификационный раунд Лиги чемпионов. Он определил последних участников группового этапа самого престижного клубного турнира по футболу.

К 26 клубам, получившим гарантированное место в группе, присоединились: португальская Брага, нидерландский ПСВ, турецкий Галатасарай, швейцарский Янг Бойз, датский Копенгаген и бельгийский Антверпен. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоится 31 августа в Монако.

Читайте также Лучший в истории: Роналду побил рекорд, державшийся почти 70 лет

Определились все участники группового раунда турнира

В этот день своих соперников по группе узнает и единственный представитель Украины в Лиге Чемпионов. Шахтер, согласно рейтингу УЕФА, попал в третью корзину посева. Отметим, что в группе не могут оказаться представители одной страны.

Корзина 1. Манчестер Сити (Англия), Севилья, Барселона (все – Испания), Наполи (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Бенфика (Португалия), Фейенорд (Нидерланды).

Корзина 2. Реал, Атлетико (все – Испания), Манчестер Юнайтед, Арсенал (все – Англия), Интер (Италия), Боруссия (Дортмунд), Лейпциг (все – Германия), Порту (Португалия).

Корзина 3. Шахтер (Украина), Зальцбург (Австрия), Милан, Лацио (все – Италия), Црвена Звезда (Сербия), Брага (Португалия), ПСВ (Нидерланды), Копенгаген (Дания).

Корзина 4. Реал Сосьедад (Испания), Ньюкасл (Англия), Унион (Германия), Ланс (Франция), Галатасарай (Турция), Селтик (Шотландия), Янг Бойз (Швейцария), Антверпен (Бельгия).



Корзины команд при жеребьевке в ЛЧ / фейсбук Шахтера

. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов начнется в 19:00 по киевскому времени. Матчи группового этапа стартуют 19-20 сентября 2023 года. Шахтер будет играть свои условно домашние матчи в Гамбурге (Германия) на арене "Фолькспаркштадион".