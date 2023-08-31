С надеждой на удачный результат: потенциальные соперники Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов
Источник:Шахтер Донецк
Закончился квалификационный раунд Лиги чемпионов. Он определил последних участников группового этапа самого престижного клубного турнира по футболу.
К 26 клубам, получившим гарантированное место в группе, присоединились: португальская Брага, нидерландский ПСВ, турецкий Галатасарай, швейцарский Янг Бойз, датский Копенгаген и бельгийский Антверпен. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоится 31 августа в Монако.
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Определились все участники группового раунда турнира
В этот день своих соперников по группе узнает и единственный представитель Украины в Лиге Чемпионов. Шахтер, согласно рейтингу УЕФА, попал в третью корзину посева. Отметим, что в группе не могут оказаться представители одной страны.
Корзина 1. Манчестер Сити (Англия), Севилья, Барселона (все – Испания), Наполи (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Бенфика (Португалия), Фейенорд (Нидерланды).
Корзина 2. Реал, Атлетико (все – Испания), Манчестер Юнайтед, Арсенал (все – Англия), Интер (Италия), Боруссия (Дортмунд), Лейпциг (все – Германия), Порту (Португалия).
Корзина 3. Шахтер (Украина), Зальцбург (Австрия), Милан, Лацио (все – Италия), Црвена Звезда (Сербия), Брага (Португалия), ПСВ (Нидерланды), Копенгаген (Дания).
Корзина 4. Реал Сосьедад (Испания), Ньюкасл (Англия), Унион (Германия), Ланс (Франция), Галатасарай (Турция), Селтик (Шотландия), Янг Бойз (Швейцария), Антверпен (Бельгия).