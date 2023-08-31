В этот раз португальский форвард Аль-Насра вписал свое имя в историю благодаря голеадорскому показателю. Криштиану Роналду сделал дубль в последнем матче чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Шабаба.

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Рекорд держался более 60 лет, но Месси может догнать

Благодаря этим взятиям ворот, по информации пресс-службы Международной федерации футбольной истории и статистики (IIFHS), Роналду довел счет своим голам в национальных чемпионатах до 517-ти.

Таким образом, он стал единоличным лидером по этому показателю. До последнего матча Криштиану, сразу 3 футболиста имели в своем активе 515 голов. Теперь же португалец опередил Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, закончивших карьеру еще в далеких 1955 и 1967 годах соответственно.

Источник уточняет, что в рейтинге не учитываются голы, забитые футболистами в региональных лигах или других турнирах, а только исключительно в национальных чемпионатах. Именно поэтому в реестре бомбардиров отсутствуют Пеле, Ромарио и другие известные голеадоры.

По состоянию на сегодняшний день только три футболиста за всю историю мирового футбола достигли отметки в 500 голов, а 400 и более – забили 8 игроков. Среди действующих футболистов в этом списке присутствует только Лионель Месси. Ему не хватает всего 4 голов, чтобы достичь круглой отметки в 500 голов. Так, с учетом его результативности в США, фанатов футбола ожидает еще упорная борьба между лучшими футболистами последних двух десятилетий за этот престижный рекорд.

Справка. Роналду забил свои 517 голов в 5 разных чемпионатах. Он отмечался: в Португалии (3), Англии (103), Испании (311), Италии (81) и Саудовской Аравии (19).