Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций-2022/2023

Сборная Украины по футболу 16-го декабря получила соперников в третьем в истории розыгрыше Лиги наций. В сезоне 2022/2023 украинская команда выступит во втором по силе дивизионе B.

Во время жеребьевки Лиги наций сборная Украины была среди сеяных команд дивизиона B, поэтому избегла встреч со Швецией, Боснией и Герцеговиной и Исландией.

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Также УЕФА развел Украину и Россию. Российская сборная попала во вторую корзину.

Соперники Украины в дивизионе B

Армения

Ирландия

Шотландия

Календарь матчей Лиги Наций

. В 2018 году сборная Украины заняла первое место в дивизионе B и повысилась в классе. В 2020 году "сине-желтые" покинули дивизион A после того, как нашей команде засчитали техническое поражение против Швейцарии.

1-й тур: 2 – 4 июня 2022 года.

2-й тур: 5 – 8 июня 2022 года.

3-й тур: 9 – 11 июня 2022 года.

4-й тур: 12 – 14 июня 2022 года.

5-й тур: 22 – 24 сентября 2022 года.

6-й тур: 25 – 27 сентября 2022 года.