В третьем сезоне Лиги наций традиционно выступят 55 национальных сборных, разделенных на четыре дивизиона – A, B, C, D. Список лиг составлен на основе результатов сборных в Лиге наций-2020/2021.
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Дивизион A
- Группа 1 – Австрия, Хорватия, Дания, Франция
- Группа 2 – Чехия, Швейцария, Португалия, Испания
- Группа 3 – Венгрия, Англия, Германия, Италия.
- Группа 4 – Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.
Дивизион B
- Группа 1 – Армения, Ирландия, Шотландия, Украина
- Группа 2 – Албания, Израиль, Россия, Исландия
- Группа 3 – Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина.
- Группа 4 – Словения, Сербия, Норвегия, Швеция
Дивизион C
- Группа 1 – Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.
- Группа 2 – Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.
- Группа 3 – Казахстан/Молдова, Азербайджан, Беларусь, Словакия
- Группа 4 – Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария
Дивизион D
- Группа 1 – Лихтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвия
- Группа 2 – Сан Марино, Кипр/Эстония, Мальта.
Календарь матчей Лиги Наций
- 1-й тур: 2 – 4 июня 2022 года.
- 2-й тур: 5 – 8 июня 2022 года.
- 3-й тур: 9 – 11 июня 2022 года.
- 4-й тур: 12 – 14 июня 2022 года.
- 5-й тур: 22 – 24 сентября 2022 года.
- 6-й тур: 25 – 27 сентября 2022 года.