В третьем сезоне Лиги наций традиционно выступят 55 национальных сборных, разделенных на четыре дивизиона – A, B, C, D. Список лиг составлен на основе результатов сборных в Лиге наций-2020/2021.

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Дивизион A

Группа 1 – Австрия, Хорватия, Дания, Франция

Группа 2 – Чехия, Швейцария, Португалия, Испания

Группа 3 – Венгрия, Англия, Германия, Италия.

Группа 4 – Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.

Дивизион B

Группа 1 – Армения, Ирландия, Шотландия, Украина

Группа 2 – Албания, Израиль, Россия, Исландия

Группа 3 – Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина.

Группа 4 – Словения, Сербия, Норвегия, Швеция

Дивизион C

Группа 1 – Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.

Группа 2 – Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.

Группа 3 – Казахстан/Молдова, Азербайджан, Беларусь, Словакия

Группа 4 – Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария

Дивизион D

Группа 1 – Лихтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвия

Группа 2 – Сан Марино, Кипр/Эстония, Мальта.

Календарь матчей Лиги Наций