У третьому сезоні Ліги націй традиційно виступлять 55 національних збірних, які розділені на чотири дивізіони – A, B, C, D. Список ліг складено на основі результатів збірних у Лізі націй-2020/2021.

До теми Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2022/2023

Дивізіон A

Група 1 – Австрія, Хорватія, Данія, Франція

Група 2 – Чехія, Швейцарія, Португалія, Іспанія

Група 3 – Угорщина, Англія, Німеччина, Італія

Група 4 – Уельс, Польща, Нідерланди, Бельгія

Дивізіон B

Група 1 – Вірменія, Ірландія, Шотландія, Україна

Група 2 – Албанія, Ізраїль, Росія, Ісландія

Група 3 – Чорногорія, Румунія, Фінляндія, Боснія і Герцеговина

Група 4 – Словенія, Сербія, Норвегія, Швеція

Дивізіон C

Група 1 – Фарерські острови, Литва, Люксембург, Туреччина

Група 2 – Кіпр/Естонія, Косово, Греція, Північна Ірландія

Група 3 – Казахстан/Молдова, Азербайджан, Білорусь, Словаччина

Група 4 – Гібралтар, Грузія, Північна Македонія, Болгарія

Дивізіон D

Група 1 – Ліхтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвія

Група 2 – Сан Марино, Кіпр/Естонія, Мальта

Календар матчів Ліги націй