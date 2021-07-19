Первый экзамен для Шахтера: все пары жеребьевки квалификации Лиги чемпионов

В понедельник, 19 июля, состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Все пары третьего отборочного раунда узнавайте на Спорт 24.

Жеребьевка Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне клубы узнали своих соперников в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Среди них и украинский гранд Шахтер.

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Путь чемпионов

Динамо Загреб / Омония – Легия / Флора

Линкольн Ред Импс / ЧФР – Слован / Янг Бойз

Олимпиакос / Нефтчи – Мура / Лудогорец

Кайрат / Црвена Звезда – Алашкерт / Шериф

Мальме / ХИК – Рейнджерс

Ференцварош / Жальгирис – Славия

Путь представителей лиг

ПСВ / Галатасарай – Селтик / Митьюлланд

Спартак –Бенфика

Генк – Шахтер

Монако – Рапид / Спарта

Соперник Шахтера

Матчи 3–го этапа квалификации состоятся 3–4 и 10 августа. Победители пар пройдут в раунд плей–офф Лиги чемпионов. Команды, которые вылетят с Пути представителей лиг, попадут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие команды с Пути чемпионов выходят в плей–офф квалификации Лиги Европы.

Донецкий клуб также узнал своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов. Им стал бельгийский Генк. Во время жеребьевки Шахтер был среди сеяных команд, поэтому избежал встречи с мощными Бенфикой, Монако и Селтиком или Митьюлландом.