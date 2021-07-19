Первый экзамен для Шахтера: все пары жеребьевки квалификации Лиги чемпионов
19 июля 2021 , 13:28Читати новину українською
Источник:24 канал
В понедельник, 19 июля, состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Все пары третьего отборочного раунда узнавайте на Спорт 24.
Жеребьевка Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне клубы узнали своих соперников в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Среди них и украинский гранд Шахтер.
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Путь чемпионов
- Динамо Загреб / Омония – Легия / Флора
- Линкольн Ред Импс / ЧФР – Слован / Янг Бойз
- Олимпиакос / Нефтчи – Мура / Лудогорец
- Кайрат / Црвена Звезда – Алашкерт / Шериф
- Мальме / ХИК – Рейнджерс
- Ференцварош / Жальгирис – Славия
Путь представителей лиг
- ПСВ / Галатасарай – Селтик / Митьюлланд
- Спартак –Бенфика
- Генк – Шахтер
- Монако – Рапид / Спарта
Соперник Шахтера
Донецкий клуб также узнал своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов. Им стал бельгийский Генк. Во время жеребьевки Шахтер был среди сеяных команд, поэтому избежал встречи с мощными Бенфикой, Монако и Селтиком или Митьюлландом.