В пятницу, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Результаты – в материале Спорт24.

На этой стадии турнира примут участие 8 клубов. К шести победителям предыдущей стадии добавились еще два клуба – киевское Динамо и донецкий Шахтер. Обе команды позже начали выступление в турнире благодаря тому, что они являются победителем Кубка и действующим чемпионом. Такое решение приняли в УАФ.

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К этой стадии турнира дошло две команды, которые выступают в Первой лиге – Агробизнес и Верес. По правилам турнира, команды из низшего дивизиона свои матчи играют дома.

Динамо – Колос

Днепр-1 – Александрия

Агробизнес – Шахтер

Верес – Заря

Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года.