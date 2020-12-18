У п'ятницю, 18 грудня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України. Результати – в матеріалі Спорт24.

На цій стадії турніру візьмуть участь 8 клубів. До шести переможців попередньої стадії додалися ще два клуби – київське Динамо та донецький Шахтар. Обидві команди пізніше розпочали виступ у турнірі завдяки тому, що вони є переможцем Кубка та чинним чемпіоном. Таке рішення прийняли в УАФ.

Варте уваги Стало відомо, де Україна зіграє перші домашні матчі відбору ЧС-2022

До цієї стадії турніру дійшло дві команди, які виступають в Першій лізі – Агробізнес та Верес. За правилами турніру, команди з нижчого дивізіону свої матчі грають вдома.

Динамо – Колос

Дніпро-1 – Олександрія

Агробізнес – Шахтар

Верес – Зоря

Матчі 1/4 фіналу заплановані на 3 березня 2021 року.