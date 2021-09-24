Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/8 финала

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2021/2022. Результаты жеребьевки в материале Спорт 24.

Путевки в 1/8 финала завоевали 11 победителей четвертого раунда, который длился с 21 по 23 сентября. К этим командам в 1/8 финала присоединились еще 5 клубов.

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С 1/8 финала участие в Кубке Украины начнут 5 представителей Украины в еврокубках-2021/2022 (Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла).

Во время жеребьевки команды были поделены на сеяные и несеяные в соответствии с рейтингом.

Результаты жеребьевки 1/8 финала

Металлист 1925 – Александрия

Металлист – Колос

Верес – Ворскла

Черноморец – Шахтер

ЛНЗ Черкассы – Днепр-1

Альянс – Львов

Движение – Заря

Мариуполь – Динамо

Базовый день проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины – 27 октября.