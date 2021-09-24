Путевки в 1/8 финала завоевали 11 победителей четвертого раунда, который длился с 21 по 23 сентября. К этим командам в 1/8 финала присоединились еще 5 клубов.
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С 1/8 финала участие в Кубке Украины начнут 5 представителей Украины в еврокубках-2021/2022 (Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла).
Во время жеребьевки команды были поделены на сеяные и несеяные в соответствии с рейтингом.
Результаты жеребьевки 1/8 финала
- Металлист 1925 – Александрия
- Металлист – Колос
- Верес – Ворскла
- Черноморец – Шахтер
- ЛНЗ Черкассы – Днепр-1
- Альянс – Львов
- Движение – Заря
- Мариуполь – Динамо