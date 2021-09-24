Птівки в 1/8 фіналу вибороли 11 переможців четвертого раунду, який тривав з 21 до 23 вересня. До цих команд в 1/8 фіналу приєдналися ще 5 клубів.
До теми Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу
З 1/8 фіналу участь у Кубку України розпочнуть 5 представників України в єврокубках-2021/2022 (Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла).
Під час жеребкування команди були поділені на сіяні та несіяні відповідно до рейтингу.
Результати жеребкування 1/8 фіналу
- Металіст 1925 – Олександрія
- Металіст – Колос
- Верес – Ворскла
- Чорноморець – Шахтар
- ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1
- Альянс – Львів
- Рух – Зоря
- Маріуполь – Динамо