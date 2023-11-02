Киевский ХИТ узнал соперников в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов
Источник:УЕФА
2 ноября в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки элит-раунда футзальной Лиги чемпионов. Свое выступление в еврокубке продолжит единственный представитель Украины – киевский ХИТ.
Чемпион Украины вышел в элит-раунд со второго места группы А основного этапа. Матчи этой стадии престижного еврокубка пройдут с 28 ноября по 3 декабря.
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Кто стал соперником чемпиона Украины
Жеребьевка элит-раунда разделила 16 команд на четыре группы, где определятся участники плей-офф. Киевский ХИТ попал в квартет D.
Соперниками нашего чемпиона будут действующий победитель ЛЧ испанская Пальма Футзал, вицечемпион Хорватии Олмисум и чемпион Польши Любава. Хозяевами минитурнира будут испанцы. Победитель квартета получит путевку в Финал четырех ЛЧ.
Соперники ХИТ в ЛЧ.
Результаты жеребьевки элит-раунда
- Группа A: Барселона (Испания), Этуаль (Франция), Фелди Эболи, (Италия), Рига (Латвия)
- Группа B: Бенфика (Португалия), Кайрат (Казахстан), Добовец (Словения), Приштина (Косово)
- Группа C: Спортинг (Португалия), Андерлехт (Бельгия), Лозница (Сербия), Холодаш (Венгрия)
- Группа D: Пальма Футзал (Испания), ХИТ (Украина), Олмисум (Хорватия), Любава (Польша)