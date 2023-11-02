Чемпион Украины вышел в элит-раунд со второго места группы А основного этапа. Матчи этой стадии престижного еврокубка пройдут с 28 ноября по 3 декабря.

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Кто стал соперником чемпиона Украины

Жеребьевка элит-раунда разделила 16 команд на четыре группы, где определятся участники плей-офф. Киевский ХИТ попал в квартет D.

Соперниками нашего чемпиона будут действующий победитель ЛЧ испанская Пальма Футзал, вицечемпион Хорватии Олмисум и чемпион Польши Любава. Хозяевами минитурнира будут испанцы. Победитель квартета получит путевку в Финал четырех ЛЧ.

Соперники ХИТ в ЛЧ.

Результаты жеребьевки элит-раунда