ХИТ – Аят 2:2

Голы: Серый, 39 (пен.), Мельник, 40 – Абдуманапулий, 7, Козырьков, 20

Киевский клуб ХИТ завершил выступления в основном раунде футзальной Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Олега Лукьяненко стала чемпионом Украины, пишет 24 канал.

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Украинцы удивляют

Именно это позволило ХИТ напрямую попасть в основной раунд. Киевская команда оказалась в одном квартете со Спортингом (Португалия), Олмисумом (Хорватия) и Аятом (Казахстан).

Ожидалось, что ХИТ будет андердогом в этой компании, но команда сумела удивить. В первом матче ребята сыграли вничью с португальцами (2:2), а в следующем туре обыграли хозяев из Хорватии (4:1).

Это позволило досрочно гарантировать себе выход в Элитный раунд, ведь туда проходят три лучшие команды из четырех. Матч последнего тура против Аята, который точно финишировал бы последним, должен только определить место ХИТа.

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Удивительное спасение

Победа оставляла бы украинцев первыми, впрочем, подопечные Лукьяненко даже были близки к поражению. Киевляне до 20 минут пропустили дважды, но на последней минуте выдали суперкамбэк.

Сначала Евгений Серый реализовал пенальти, а через несколько секунд точный удар Андрея Мельника позволил ХИТу на ленте вырвать ничью. В параллельном матче Спортинг вынес Олмисум (6:2) и вышел на первое место, в то время как киевляне финишировали вторыми.

Таким образом, в Элитном раунде ХИТ точно не встретится со Спортингом. В общей сложности в этой стадии примут участие 16 команд, которые будут разбиты на четыре квартета. Победители групп получат пропуск в финальную стадию. Жеребьевка – 2 ноября.

Видеообзор матча ХИТ – Аят