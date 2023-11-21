Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы по футболу. Команда-хозяин и 20 сборных, которые финишировали на 1-2 местах в своих группах, уже забронировали участие в турнире. Еще три команды определятся по итогам матчей плей-офф, пишет 24 канал.

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Кто будет играть в плей-офф

12 команд участниц отбора гарантировали себе участие в плей-офф. Среди претендентов на одну из трех путевок есть сборная Украины. Все команды разделены на три квартета, победители которых получат билеты на Евро-2024.

Национальная сборная Украины, а также Финляндия и Исландия могут оказаться либо в Пути А, либо в Пути В. Это определится путем жеребьевки. Пока точно известен состав участников квартета С.

Путь А: Польша, Уэльс, Эстония, Финляндия/ Украина /Исландия.

Польша, Уэльс, Эстония, Финляндия/ /Исландия. Путь В: Израиль, Босния и Герцеговина + две сборные по трио Финляндия/ Украина /Исландия.

Израиль, Босния и Герцеговина + две сборные по трио Финляндия/ /Исландия. Путь С: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.

Когда состоятся матчи плей-офф и жеребьевка

Процедура жеребьевки состоится 23 ноября. Сначала определится четвертый участник квартета А, а также две команды, которые будут соревноваться в Пути В. Далее определятся хозяева полуфиналов и финалов.

Полуфинальные поединки пройдут 21 марта, а финалы – 26 марта. По итогам финалов мы узнаем последних трех участников ЧЕ-2023.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф

Путь А

А1. Польша – Эстония

А2. Уэльс – Украина/Финляндия/Исландия

Путь В

В1. Израиль – Украина /Финляндия/Исландия

/Финляндия/Исландия В2. Босния и Герцеговина – Украина/Финляндия/Исландия

Путь С

С1. Грузия – Люксембург

С2. Греция – Казахстан

Важно! Финальный турнир чемпионата Европы-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.