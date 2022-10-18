Сборная Украины U-21 сыграет против хозяйки Евро-2023: все соперники "сине-желтых"

Во вторник, 18 октября, в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка чемпионата Европы-2023 U-21 по футболу. Своих соперников в финальном раунде получила сборная Украины.

Украинская сборная во время жеребьевки была в четвертой корзине. Также в нем были сборные Грузии, Норвегии и Израиля, сообщает 24 канал.

Читайте также Женская сборная Украины по волейболу будет бороться за путевку на Олимпиаду-2024

В группу в одну из хозяек

Грузия и Румыния в статусе хозяек Евро-2023 разместились в группах "А" и "В".

Украина уже на старте жеребьевки попала в группу "В", где составила компанию одной из хозяек турнира Румынии.

Соперники сборной Украины U-21

Румыния

Испания

Хорватия

По итогам группового раунда по две сильнейшие национальные команды каждого квартета выйдут в четвертьфинал.

Как сборная Украины U-21 пробилась в финальную часть Евро-2023

Чемпионат Европы-2023 U-21 будет проходить с 21 июня по 8 июля. Матч-открытие примет Румыния, а финал – Грузия. Три лучших сборных турнира (кроме Франции) получат путевки на Олимпиаду-2024 года.

Подопечные Руслана Ротаня пробились в финальный раунд чемпионата Европы-2023 из-за стыковых матчей плей-офф. Соперником "сине-желтых" была Словакия.

Первый поединок закончился болезненным поражением украинцев со счетом 2:3. Что не скажешь о ответном матче. Украинская сборная благодаря хет-трику нападающего Данила Сикана разгромила соперника и взяла реванш за фиаско в первой встрече 3:0.