Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: пара команд и даты матчей

Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов. Команды узнали имена соперников и даты матчей в борьбе за трофей.

В четвертьфинал Лиги чемпионов пробились восемь команд – итальянские Наполи, Интер и Милан, английские Манчестер Сити и Челси, немецкая Бавария, португальская Бенфика и испанский Реал.

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На этой стадии турнира во время жеребьевки уже нет никаких ограничений – команды не делят на сеяных и несеяных, а также не разводят команды из одной страны.

Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов

Реал – Челси

Интер – Бенфика

Манчестер Сити – Бавария

Милан – Наполи

Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, а ответные матчи запланированы на 18 и 19 апреля.

Результаты жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов

Также состоялась и жеребьевка полуфинальных пар. Здесь определяли победители каких пар сыграют друг с другом в полуфинале. Больше к концу сезона жеребьевок в Лиге чемпионов не будет.

Милан – Наполи / Интер – Бенфика

Реал – Челси / Манчестер Сити – Бавария

Полуфиналы состоятся 9 и 10 мая, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Номинальным хозяином матча будет команда, которая выйдет из второго полуфинала – Реал, Челси, Манчестер Сити или Бавария.