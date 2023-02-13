Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. На этой стадии львовский клуб встретится с Миланом. Этот поединок будет для украинской команды выездным, пишет 24 канал.
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Это будет вторая встреча для Руха против соперника из Италии в Юношеской лиге УЕФА.
Точная дата матча подопечных Виталия Пономарева против итальянского гранда еще не определена. Поединок состоится в период с 28 февраля по 1 марта.
Все пары 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
- Милан – Рух
- Барселона – АЗ Алкмаар
- Ливерпуль – Порту
- Атлетико – Генк
- Боруссия Дортмунд – ПСЖ
- Хайдук – Манчестер Сити
- Спортинг – Аякс
- Реал – Зальцбург
Как Рух выбил Интер из Юношеской лиги УЕФА
8 февраля Рух встречалось с миланским Интером в рамках первого матча плей-офф еврокубкового турнира. Основное время поединка закончилось мировым 1:1. Единственный гол в составе львовского клуба забил на 30-й минуте первого тайма Панченко.
Интер сравнял счет в начале второй 45-минутки благодаря голу от Эспозито. Судьба путевки в 1/8 финала определялась в серии пенальти, ведь по регламенту турнира дополнительных 15-минутных таймов нет. В серии 11-метровых ударов точнее были футболисты Руха.