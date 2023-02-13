Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. На этой стадии львовский клуб встретится с Миланом. Этот поединок будет для украинской команды выездным, пишет 24 канал.

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Это будет вторая встреча для Руха против соперника из Италии в Юношеской лиге УЕФА.

Точная дата матча подопечных Виталия Пономарева против итальянского гранда еще не определена. Поединок состоится в период с 28 февраля по 1 марта.

Все пары 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Милан – Рух

Барселона – АЗ Алкмаар

Ливерпуль – Порту

Атлетико – Генк

Боруссия Дортмунд – ПСЖ

Хайдук – Манчестер Сити

Спортинг – Аякс

Реал – Зальцбург

Как Рух выбил Интер из Юношеской лиги УЕФА

8 февраля Рух встречалось с миланским Интером в рамках первого матча плей-офф еврокубкового турнира. Основное время поединка закончилось мировым 1:1. Единственный гол в составе львовского клуба забил на 30-й минуте первого тайма Панченко.

Интер сравнял счет в начале второй 45-минутки благодаря голу от Эспозито. Судьба путевки в 1/8 финала определялась в серии пенальти, ведь по регламенту турнира дополнительных 15-минутных таймов нет. В серии 11-метровых ударов точнее были футболисты Руха.