Відбулось жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. На цій стадії львівський клуб зустрінеться з Міланом. Цей поєдинок буде для української команди виїзним, пише 24 канал.

До теми Львів'яни запалюють в Європі: Рух сенсаційно вибив чемпіона Італії з Юнацької ліги УЄФА

Це буде друга зустріч поспіль для Руха проти суперника з Італії у Юнацькій лізі УЄФА.

Точна дата матчу підопічних Віталія Пономарьова проти італійського гранда ще остаточно не визначена. Поєдинок відбудеться у період із 28 лютого до 1 березня.

Усі пари 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Мілан – Рух

Барселона – АЗ Алкмаар

Ліверпуль – Порту

Атлетіко – Генк

Боруссія Дортмунд – ПСЖ

Хайдук – Манчестер Сіті

Спортінг – Аякс

Реал – Зальцбург

Як Рух вибив Інтер із Юнацької ліги УЄФА

8 лютого Рух зустрічався з міланським Інтером у рамках першого матчу плей-офф єврокубкового турніру. Основний час поєдинку закінчився мировою 1:1. Єдиний гол у складі львівського клубу забив на 30-й хвилині першого тайму Панченко.

Інтер зрівняв рахунок на початку другої 45-хвилинки завдяки голу від Еспозіто. Доля путівки в 1/8 фіналу визначалась у серії пенальті, адже за регламентом турніру, додаткових 15-хвилинних таймів немає. У серії 11-метрових ударів точнішими були футболісти Руха.