Кого в соперники получит Трубин: жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы-2023/2024. Восемь команд сформируют четвертьфинальные пары турнира.

Жеребьевка следующей стадии Лиги Европы начнется в 14:00 (по киевскому времени). Своего соперника в 1/4 финала соревнований получит и лиссабонская Бенфика, первым номером которой является украинский голкипер Анатолий Трубин, передает 24 Канал.

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Кто сыграет в 1/4 финала Лиги Европы

В 1/8 финала Бенфика выбила из Лиги Европы Рейнджерс. Первая встреча закончилась боевой ничьей 2:2 в Португалии, а вот в ответном матче была зафиксирована минимальная победа "орлов" 0:1. Единственный и победный гол в поединке забил Рафа Силва на 66-й минуте игры.

Бенфика – единственный португальский клуб, который пробился в четвертьфинальный раунд Лиги Европы-2023/2024.

Вест Хэм;

Марсель;

Бенфика;

Милан;

Аталанта;

Байер;

Рома;

Ливерпуль.

Сперва в Ньоне определят четвертьфинальные, а дальше будет известна сетка вплоть до финального матча Лиги Европы. Также станет известен формальный хозяин предстоящего решающего поединка.

Действующим чемпионом Лиги Европы является испанская Севилья, которая уже семь раз торжествовала в этом еврокубковом турнире.