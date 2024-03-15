Зинченко едет в Мюнхен, а Лунин – в Манчестер: все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов-2023/2024. Своих соперников в швейцарском Ньоне узнали Александр Зинченко и Андрей Лунин.

По итогам 2-матчевых противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов борьбу продолжают 8 европейских грандов. Внимание украинского болельщика будет особо приковано к двум клубам – лондонского Арсенала Александра Зинченко и мадридского Реала, за который выступает голкипер Андрей Лунин. Последний имеет шанс во второй раз поднять над головой трофей ЛЧ (впервые Лунин стал победителем турнира в 2022-м году), передает 24 Канал.

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Кто сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов

В 13:00 футбольные фанаты узнали все четвертьфинальные пары самого престижного еврокубкового турнира.

Испания будет иметь наибольшее представительство в следующем раунде Лиги чемпионов-2023/2024. Три клуба будут защищать честь Ла Лиги, сразу два коллектива являются представителями Мадрида.

Арсенал – Бавария

Атлетико Мадрид – Боруссия Дортмунд

Реал – Манчестер Сити

ПСЖ – Барселона

В 1/2 финала Лиги чемпионов сойдутся победители пар Атлетико – Боруссия Дортмунд / ПСЖ – Барселона, а в другом полуфинале триумфаторы противостояний Арсенал – Бавария / Реал – МанСити.

Обратите внимание, что первые поединки четвертьфинала ЛЧ пройдут 9-10 апреля. Ответные матчи – 16-17 апреля Что касается полуфинальных встреч, то они запланированы на 30 апреля – 1 мая, а ответные – 7-8 мая.

Напомним, что в прошлом сезоне Лигу чемпионов взял Манчестер Сити, который в финале минимально одолел Интер (1:0, гол забил Родри). Итальянский клуб выбыл из ЛЧ после противостояний против мадридского Атлетико в 1/8 финала турнира.