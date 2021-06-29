Видео опубликовала жена украинского голкипера Андрея Пятова Юлия. В видеоролике приняли участие несколько семей футболистов сборной Украины.
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Участие во флешмобе также приняли семьи Сергея Кривцова, Тараса Степаненко и Сергея Сидорчука. Избранницы футболистов вместе с детьми прокричали на камеру: "Мы – сборная".
Таким образом они поддержали команду перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.
Трогательный ролик от жен футболистов сборной Украины: смотрите видео
В каком настроении команда перед игрой
Спикер Национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский рассказал в комментарии 24 каналу, что украинская сборная ожидает нелегкую игру, однако команда настроена на максимальный результат. Он отметил, что настрой у футболистов боевой, и они готовы к противодействию сопернику.