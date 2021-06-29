Зеленский подчеркнул, что игроки нашей сборной хорошо мотивированы и способны удивлять.

Важно На матче Швеция – Украина ожидается 6 тысяч болельщиков: лишь половина квоты

Он отметил, что почти вся Украина будет болеть за наших футболистов.

Имел приятный разговор – позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Сегодня на поле с ними будет 40 миллионов украинцев,

– подчеркнул президент.

Пользуясь случаем, Зеленский также поздравил Андрея Пятова с днем рождения.

Зеленский пообщался с игроками нашей сборной / Фото из телеграмаЗеленского



Президент поддержал футболистов перед решающим матчем / Фото из телеграма Зеленского

Что стоит знать о решающем матче Украина-Швеция

29 июня в 22:00 в Шотландии начнется матч Украина – Швеция, который будет последним в 1/8 финала Евро-2020.

Победитель матча Швеция – Украина в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Германия.

Интересно! Сборные Украины и Швеции были в одной группе на Евро-2012. Это был дебютный чемпионат Европы для сборной Украины. И в первом матче наша команда победила сборную Швеции. Дублем в этом матче отметился Андрей Шевченко.