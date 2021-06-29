Відео опублікувала дружина українського голкіпера Андрія Пятова Юлія. У відеоролику взяли участь кілька сімей футболістів збірної України.
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Участь у флешмобі також взяли сім'ї Сергія Кривцова, Тараса Степаненка та Сергія Сидорчука. Обраниці футболістів разом з дітьми прокричали на камеру: "Ми – збірна".
У такий спосіб вони підтримали команду перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.
Зворушливий ролик від дружин футболістів збірної України: дивіться відео
В якому настрої команда перед грою
Речник Національної збірної України з футболу Олександр Гливинський розповів у коментарі 24 каналу, що українська збірна очікує на нелегку гру, проте команда налаштована на максимальний результат. Він зазначив, що настрій у футболістів бойовий та вони готові до протидії супернику.