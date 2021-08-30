В женской Формуле-1 произошла массовая авария на смертельном повороте: видео

В пятницу, 27 августа, во время практики женской Формулы-1 (W Series) на Гран-при Бельгии произошла массовая авария с участием шести болидов. Гонщицы были сразу госпитализированы.

Авария произошла на известном повороте "О Руж" (с его переходом в поворот "Радийон") вскоре после старта. Причиной могла стать мокрая трасса.

С трассы вылетели и ударились в отбойники Сара Мур, Эбби Итон, Белен Гарсия, Фабьен Вольвенд, Айла Агрен и Бейтске Виссер. При этом некоторые болиды влетали в другие, переворачиваясь.

Поэтому гонщиц сразу госпитализировали. И их сразу же после медосмотра отпустили, за исключением Агрен и Виссер – их отправили на детальную диагностику. Однако с ними все в порядке – уже на следующий день они вернулись на трассу.

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Смертельный поворот

Связка поворотов "О Руж – Радийон" считается едва ли не самой известной в Формуле-1. И вместе с тем – довольно опасной и смертельной. Поэтому там неоднократно происходили аварии, которые заканчивались гибелью пилотов.

Последний такой случай произошел в 2019 году. Тогда 31 августа во время гонки Формулы-2 в здесь погиб Антуан Юбер после столкновения. В 2020 году пилоты Формулы-1 почтили его память перед гонкой, а уже во время гонки здесь произошла авария.

Стоит отметить, что несмотря на массовую аварию, женскую Формулу-1 в субботу, 28 августа, на трассе "Спа-Франкоршам" таки провели. А вот мужскую гонку в воскресенье, 29 августа, вполне так и не провели. Сначала организаторы отложили старт из-за непогоды. А когда дали старт, то пилоты проехали за автомобилем безопасности один круг, после чего старт снова был отложен. Впоследствии организовали еще один старт (и опять за автомобилем безопасности). На этот раз болиды проехали два круга, после чего их остановили красными флагами. Учитывая, что пилоты преодолели три круга, гонка официально была признана состоявшейся. Это кратчайшие гонки в истории Формулы-1, хотя все произошедшее продолжалось почти 3 часа.