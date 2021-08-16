За шесть кругов до финиша окончательно был поврежден бордюр между пятым и шестым поворотом. Его обломки и привели к массовой аварии.

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Сначала с трассы из-за этого вылетел Мартин Труекс, окончательно доломав пластиковый бордюр. Уже на следующем круге кусок бордюра улетел в автомобиль Уильяма Барона, повредив его радиатор. Из-за этого на трассе оказалась техническая жидкость. Поэтому все автомобили позади начали "вылетать". Это был Джоуи Логано, а за ним и Даниэль Суарес, Кайл Буш, Кристофер Белл, Райан Прис, Джеймс Дэвисон, Крис Бушер, Росс Честейн, Кевин Харвик и Джастин Хейли.

При этом некоторые гонщики таки решили продолжить гонку с поврежденными автомобилями.

Гонку пришлось остановить красными флагами. За это время стюарды пытались демонтировать остатки бордюра. Но сделать как следует это не удалось. И снова произошла массовая авария. На этот раз вылетели Тайлер Реддик, Остин Диллон, Майкл Макдауэлл, Коул Кастер и все тот же Мартин Труекс.

Таким образом в одном повороте за два круга было повреждено как минимум 14 автомобилей.

Видео массовой аварии на NASCAR