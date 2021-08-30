Аварія сталася у відомому повороті "О Руж" (з його переходом в поворот "Радійон") вже невдовзі після старту. Причиною могло стати мокра траса.

З траси вилетіли та вдарилися у відбійники Сара Мур, Еббі Ітон, Белен Гарсія, Фаб’єн Вольвенд, Айла Агрен та Бейтске Віссер. При цьому деякі боліди влітали в інші, перевертаючись.

Відтак гонщиць одразу госпіталізували. Та їх одразу ж після медогляду відпустили, за винятком Агрен та Віссер – їх відправили на детальнішу діагностику. Однак з ними все гаразд – вже наступного дня вони повернулися на трасу.

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Смертельний поворот

Зв'язка поворотів "О Руж – Радійон" вважається чи не найбільш відомою у Формулі-1. І разом з тим – доволі небезпечною та смертельною. Відтак там неодноразово відбувалися аварії, які закінчувалися загибеллю пілотів.

Останній такий випадок стався у 2019 році. Тоді 31 серпня під час перегонів Формули-2 у тут загинув Антуан Юбер після зіткнення. У 2020 році пілоти Формули-1 вшанували його пам'ять перед гонкою, а вже під час перегонів тут сталася аварія.

Варто відзначити, що попри масову аварію, жіночу Формулу-1 у суботу, 28 серпня, на трасі "Спа-Франкоршам" таки провели. А от чоловічу гонку в неділю, 29 серпня, цілком так і не провели. Спочатку організатори відклали старт через негоду. А коли дали старт, то пілоти проїхали за автомобілем безпеки одне коло, після чого старт знову був відкладений. Згодом організували ще один старт (і знову за автомобілем безпеки). Цього разу боліди проїхали два кола, після чого її зупинили червоними прапорами. Зважаючи, що пілоти подолали три кола, гонка офіційно була визнана такою, що відбулася. Це найкоротші перегони в історії Формули-1, хоча вся подія тривала майже три години.