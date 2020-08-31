30-го августа состоялось гран-при Бельгии на легендарной трассе "Спа-Франкоршам". На 11-м круге гонки Джордж Расселл и Антонио Джовинацци попали в тяжелую аварию.

Джовинаццо из Alfa Romeo не справился с управлением при прохождении поворота, пишет 24 канал. Его болид развернуло, в результате чего он врезался в отбойник, после чего его отбросило назад на трассу.

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Колесо, отлетевшее от болида Джовинацци, ударило Расселла из Williams, пытавшегося объехать Антонио.

Никто из гонщиков не пострадал в результате инцидента, но оба болида получили серьезные повреждения. На трассе сразу появилась машина безопасности.

Мне не повезло и повезло

После гонки Рассел прокомментировал аварию в своем Инстаграме. Он заявил, что ему повезло и не повезло в одном моменте.

Гонщик имел в виду, что не смог завершить гонку, но избежал трагических последствий.

Гонщики почтили Антуана Юбера

Во время гран-при Бельгии 2020 года пилоты почтили Антуана Юбера.

В прошлом году французский гонщик Антуан Юбер умер в жуткой аварии гонки Формулы-2 в Бельгии на трассе "Спа-Франкоршам".

Трагический инцидент произошел 31-го августа.