Футболистка сборной Англии забила удивительный гол пяткой среди ног голкиперцы: эффектное видео

Сборная Англии пробилась в финал женского чемпионата Европы-2022 по футболу. В полуфинале футболистки "трех львов" обыграли Швецию.

Невероятной красоты гол

Англичане еще раз доказали, что являются настоящими фаворитками домашнего Евро. В первом тайме благодаря голу Мид шведская вратарь была вынуждена однажды вынимать мяч из собственных владений, пишет 24 канал.

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После перерыва сборная Англии наколотила еще три мяча. Сначала Бронз удвоила преимущество хозяек, а уже через 20 минут Руссо невероятным образом совершила счет встречи 3:0. С первым ударом по центру ворот от Алессии справился вратарь Швеции Линдаль.

А вот на добивании мяч снова отлетел в ноги Руссо, уже находившейся спиной к воротам соперниц. Но даже это не помешало Алессии забить чудо-гол. Футболистка "трех львов" пяткой пробила между ног Линдаль. Невероятной красоты гол забила англичанка.

Видеообзор матча Англия – Швеция (гол Руссо с 1:21)

Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу Англии в полуфинале Евро-2022 над Швецией 4:0. Сборная Англии пробилась в финал домашнего чемпионата Европы.