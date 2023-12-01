Испания – Украина 32:20 (16:12 / 16:8)

В Дании, Норвегии и Швеции набирает обороты женский чемпионат мира по гандболу. На турнир отобрались 32 топ-сборных, среди которых есть и Украина, пишет 24 канал.

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Без шансов против фаворитов

Это первый Мундиаль для нашей команды за 14 лет. На первом этапе "сине-желтые" попали в группу в Бразилию, Испанию и Казахстан. Стартовую игру украинки без шансов проиграли Бразилии (20:35).

Во втором матче против Испании наши шансы тоже были призрачными. Еще в первой половине игры соперник довел преимущество до шести голов, а в итоге одолел Украину с разницей в 12 голов – 32:20.

Больше всего баллов нашей команде принесла Тамара Смбатян (7). Таким образом Украина уже не поднимется выше второго места в группе, но еще имеет шанс на проход во вторую стадию.

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Решающее сражение с Казахстаном

Туда попадают по три лучшие команды из всех квартетов. Пока наша команда, как и Казахстан, идет без очков, но имеет лучшую разницу голов. Хотя ничья с этим соперником выведет "сине-желтых" в следующую стадию. Решающий матч пройдет в воскресенье, 3 декабря.

В следующем этапе сыграют 24 сборных, которые разделятся на четыре группы по 6 команд. К четвертьфинальной стадии выйдут по две лучшие сборные по каждому секстету. Финал пройдет 17 декабря 2023 года.