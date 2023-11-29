Бразилийкам уже на старте встречи удалось оформить незначительный гандикап в счете. А после счета 6:5 в их пользу совершить рывок в десять заброшенных мячей. Отыграть такое преимущество до перерыва украинкам не удалось. На все, что смогли наши девушки – несколько сократить отставание в счете – 17:10.

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Стоит отметить, что в первом тайме 18-летняя полусредняя Карина Соскида в первом в карьере матче за сборную вышла на замену и забили три гола тремя своими первыми бросками.

Во втором тайме бразильянки довели разницу в счете до двузначной, фактически повторив результат первой половины матча – 18:10 и 35:20 в целом.

Украина – Бразилия 20:35

Самыми результативными игроками в составе сборной Украины стали Татьяна Поляк и Тамара Смбатян – по четыре очка.

В дальнейшем Украину ожидает матч против Испании (пятница, 1 декабря. 21:30) и Казахстана (воскресенье, 3 декабря. 16:30). Нашей команде нужно занимать одно из трех первых мест в квартете G, чтобы проходить в основной раунд чемпионата мира.