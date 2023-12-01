Іспанія – Україна 32:20 (16:12 / 16:8)

В Данії, Норвегії та Швеції набирає обертів жіночий чемпіонат світу з гандболу. На турнір відібрались 32 топ-збірні, серед яких є і Україна, пише 24 канал.

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Без шансів проти фаворитів

Це перший Мундіаль для нашої команди за 14 років. На першому етапі "синьо-жовті" потрапили у групу до Бразилії, Іспанії та Казахстану. Стартову гру українки без шансів програли Бразилії (20:35).

У другому матчі проти Іспанії наші шанси також були примарними. Ще у першій половині гри суперник довів перевагу до шести голів, а у підсумку здолав Україну з різницею у 12 голів – 32:20.

Найбільше балів нашій команді принесла Тамара Смбатян (7). Таким чином, Україна вже не підніметься вище другого місця в групі, але ще має шанс на прохід у другу стадію.

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Вирішальний бій з Казахстаном

Туди потрапляють по три найкращі команди з усіх квартетів. Наразі наша команда, як і Казахстан, йде без очок, але має кращу різницю голів. Бодай нічия із цим суперником виведе "синьо-жовтих" у наступну стадію. Вирішальний матч пройде у неділю, 3 грудня.

У наступному етапі зіграють 24 збірні, які розділяться на чотири групи по 6 команд. До чвертьфінальної стадії вийдуть по дві найкращі збірні з кожного секстету. Фінал пройде 17 грудня 2023 року.