Украина завоевала "золото" на шахматной Олимпиаде-2022 в женском турнире
Женская сборная Украины торжествовала на шахматной Олимпиаде-2022. "Сине-желтые" по итогам 11 раундов турнира опередили все остальные сборные.
Второй раз в истории
На шахматной Олимпиаде Украина выступила в женском турнире в звездном составе: Марии и Анны Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы, пишет 24 канал.
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Турнир состоялся впервые за четыре года. На предыдущей Олимпиаде-2018 украинки заняли второе место, "золото" досталось Китаю.
На турнире украинки находились в статусе второго номера рейтинга. Лидерами женского рейтинга были представительницы Индии.
Представительницам Украины удалось одержать победу в четырех стартовых противостояниях четыре противостояния. "Сине-желтые" потеряли очки в пятом раунде, где сыграли с Азербайджаном вничью.
В завершающий, 11-й раунд, Украина не проиграла ни одного противостояния. Кроме Азербайджана, ничьей также завершилась игра с Грузией, Индией и Румынией.
В последнем раунде соперником украинок была сборная Польши, где победили со счетом 3:1.
Грузия сравнялась с Украиной по количеству очков, однако уступила ей по дополнительному показателю. А лидеры турнира заняли только 4 место.
Украина победила на шахматной Олимпиаде-2022 / Инфографика 24 канала
Турнирная таблица топ-5
1. Украина – 18 очков
2. Грузия – 18
3. США – 17
4. Индия – 17
5. Казахстан – 17
Что известно о турнире
- Формат соревнований шахматной Олимпиады предусматривал 11 раундов, игравших команды по швейцарской системе. Всего в женском турнире приняли участие 162 сборные.
- Для Украины это второе "золото" на шахматной Олимпиаде в истории. Первую победу украинки одержали еще в 2006 году, и тогда в составе команды была Анна Ушенина.
- Относительно мужской сборной Украины она заняла итоговое 31-е место, набрав 14 очков.