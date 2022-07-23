"ФШУ считает позорной политику ФИДЕ"

Федерация шахмат Украины выступила с официальным заявлением об отказе делегировать участников на чемпионат мира среди детей, который пройдет в Батуми, Грузия.

Смотрите также Робот в москве сломал палец 7-летнему шахматисту во время игры в шахматы: курьезное видео

"Каждый день неспровоцированной агрессии России против Украины приносит смерть украинским детям. ФШУ считает позорной политику ФИДЕ и ее президента А. Дворковича, которые, вопреки рекомендациям МОК, находят щели, чтобы разрешить участие в официальных соревнованиях спортсменов по России и Беларуси.

В таких условиях считаем безнравственным садиться за стол с русскими шахматистами. В знак протеста ФШУ отказывается делегировать участников на детский чемпионат мира и призывает другие федерации поступить так же", – говорится в официальном заявлении украинской команды.

Что известно о ситуации