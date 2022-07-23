"ФШУ считает позорной политику ФИДЕ"
Федерация шахмат Украины выступила с официальным заявлением об отказе делегировать участников на чемпионат мира среди детей, который пройдет в Батуми, Грузия.
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"Каждый день неспровоцированной агрессии России против Украины приносит смерть украинским детям. ФШУ считает позорной политику ФИДЕ и ее президента А. Дворковича, которые, вопреки рекомендациям МОК, находят щели, чтобы разрешить участие в официальных соревнованиях спортсменов по России и Беларуси.
В таких условиях считаем безнравственным садиться за стол с русскими шахматистами. В знак протеста ФШУ отказывается делегировать участников на детский чемпионат мира и призывает другие федерации поступить так же", – говорится в официальном заявлении украинской команды.
Что известно о ситуации
- Напомним, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила россиянам и белорусам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.
- 7-8 августа в индийском городе Ченнаи в рамках конгресса федерации пройдут выборы на пост президента ФИДЕ, куда баллотируется украинец Андрей Барышполец.
- В настоящее время организацию возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Он занимает пост президента ФИДЕ с октября 2018 года.