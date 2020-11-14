Национальная женская сборная Украины по баскетболу уступила лидеру группы G – команде Бельгии в матче 4 тура квалификации чемпионата Европы-2021.

Украина – Бельгия 65:87 (17:29; 20:16; 10:12; 18:30)

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Матч для украинок начался трудно. За стартовые 2 минуты бельгийки сделали рывок +9, выиграли 4 подбора и выполнили 3 передачи. На все это наши девушки ответили тремя выстрелами с нулевым процентом реализации и одним подбором. И после, стартовое волнение исчезло и подопечные Срджана Радуловича зацепились за соперниц и уйти в космический отрыв им не разрешили.

За 14 секунд до конца 10-минутки, Любинец двумя штрафными, сократила отставание до стартового, в 9 очков. Однако, на контратаке, почти в унисон с сиреной, Ким Местдах положила трехочковый и увеличила преимущество Бельгии до +12.

В следующей 10-минутке девушки поняли, что все возможно и пошли вперед. Проиграв в первой четверти подборах – 4 против 12 во второй, Украинки выиграли борьбу под щитами – 12 против 10. Также наши девушки обошли соперниц по передачам – 10 против 9, тогда как в первой четверти проиграли – 4 против 7.

Прекрасно себя показала дебютантка Дарья Дубнюк, которая на тот момент провела на площадке 10 минут и набрала 10 очков. Также, в лидеры среди обеих команд выбилась Алина Ягупова с 13-ю пунктами в активе. Это позволило победить в четверти 20-16 и уйти на большой перерыв с отставанием в 8 баллов.

Третья четверть началась с двухочковых и точного штрафного от Людмилы Науменко. Но, к сожалению, подхватить ее начинание не удалось. Четверть получилась довольно нервной, в середине отрезка команды не забрасывали 2 с половиной минуты. Как итог 10-12 в четверти преимущество бельгиек +10 перед заключительной частью.

Алина Ягупова продолжала феериты. Капитан сборной Украины провела на паркете 39 минут и набрала 32 очка, сделала 7 подборов и 7 передач. Индивидуально она переиграла всех, однако, на командный результат это не повлияло. Как итог, поражение – 65:87.