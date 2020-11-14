Національна жіноча збірна України з баскетболу поступилася лідеру групи G – команді Бельгії у матчі 4 туру кваліфікації чемпіонату Європи-2021.

Україна – Бельгія 65:87 (17:29; 20:16; 10:12; 18:30)

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Матч для українок розпочався важко. За стартові 2 хвилини бельгійки зробили ривок +9, виграли 4 підбирання і виконали 3 передачі. На все це наші дівчата відповіли трьома пострілами з нульовим відсотком реалізації та одним підбиранням. Та опісля, стартове хвилювання зникло і підопічні Срджана Радуловича зачепилися за суперниць і піти у космічний відрив їм не дозволили.

За 14 секунд до кінця 10-хвилинки, Любінець двома штрафними, скоротила відставання до стартового у 9 очок. Проте, на контратаці, майже в унісон з сиреною, Кім Местдах поклала триочковий і збільшила перевагу Бельгії до +12.

У наступній 10-хвилинці дівчата зрозуміли, що все можливо і пішли вперед. Програвши в першій чверті на підбираннях – 4 проти 12, у другій, українки виграли боротьбу під щитами - 12 проти 10. Також наші дівчата обійшли суперниць за передачами – 10 проти 9, тоді як у першій чверті програли – 4 проти 7.

Чудово себе показала дебютантка Дарія Дубнюк, яка на той момент провела на майданчику 10 хвилин і набрала 10 очок. Також, в лідери серед обох команд вибилася Аліна Ягупова з 13-ма пунктами в активі. Це дозволило перемогти у чверті 20-16 і піти на велику перерву з відставанням у 8 балів.

Третя чверть розпочалася з двоочкового і влучного штрафного від Людмили Науменко. Та на жаль, підхопити її починання не вдалося. Чверть вийшла досить нервовою, в середині відрізку команди не закидали 2 з половиною хвилини. Як підсумок 10-12 у чверті та перевага бельгійок +10 перед заключною частиною.

Аліна Ягупова продовжувала феєрити. Капітанка збірної України провела на паркеті 39 хвилин і набрала 32 очка, зробила 7 підбирань та 7 передач. Індивідуально вона переграла всіх, проте, на командний результат це не вплинуло. Як підсумок, поразка – 65:87.