Баскетболиста сборной Украины Кобца выгнали из клуба: участвовал в спортивных тотализаторах
Баскетбольный клуб "Черкасские Мавпы" решил прекратить сотрудничество со своим воспитанником – Александром Кобцем. Клуб подозревает баскетболиста в манипулировании результатами.
БК "Черкасские Мавпы" официально сообщил, что прекращают сотрудничество Александром Кобцем.
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Причины расторжения контракта
На сайте "Черкасских Мавп" сообщается, что клуб считает, что Александр Кобец участвовал в спортивных тотализаторах и манипулировал результатами матчей в нынешнем баскетбольном сезоне.
Учитывая недопустимость, безнравственность и противозаконность подобных действий, клуб считает, что продолжать отношения с этим баскетболистом невозможно!
– говорится в сообщении.
"Черкасские Мавпы" передадут информацию о действиях Кобца Комиссии по правовым отношениям Федерации баскетбола Украины и инициируют рассмотрение этого дела.
Кобец опровергает обвинения
Сам баскетболист в комментариях к новости на сайте basket.com.ua опроверг обвинения.
"Это очень серьезное заявление, которое не соответствует действительности, я тянул команду, как мог. Можно посмотреть все игры. Каждый момент. Жду доказательств. Это просто немыслимо", – написал Кобец.
Что известно о Кобце?
24-летний воспитанник "Мавп". Рекордсмен в истории клуба по количеству набранных очков (1880). Он вернулся в черкасский клуб в январе 2020 года после выступления за фарм-клуб "Вашингтон Уизардс" "Кэпитал Сити Гоу-гоу". Кобец – чемпион Украинской суперлиги сезона 2017/2018. Бронзовый призер Кубка Мира 2017 по баскетболу 3х3 в составе национальной сборной Украины.
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