Баскетбольный клуб "Черкасские Мавпы" решил прекратить сотрудничество со своим воспитанником – Александром Кобцем. Клуб подозревает баскетболиста в манипулировании результатами.

БК "Черкасские Мавпы" официально сообщил, что прекращают сотрудничество Александром Кобцем.

Кстати Пьяная драка в ресторане: "Одесса" выгнала американских баскетболистов

Причины расторжения контракта

На сайте "Черкасских Мавп" сообщается, что клуб считает, что Александр Кобец участвовал в спортивных тотализаторах и манипулировал результатами матчей в нынешнем баскетбольном сезоне.

Учитывая недопустимость, безнравственность и противозаконность подобных действий, клуб считает, что продолжать отношения с этим баскетболистом невозможно!

– говорится в сообщении.

"Черкасские Мавпы" передадут информацию о действиях Кобца Комиссии по правовым отношениям Федерации баскетбола Украины и инициируют рассмотрение этого дела.

Кобец опровергает обвинения

Сам баскетболист в комментариях к новости на сайте basket.com.ua опроверг обвинения.

"Это очень серьезное заявление, которое не соответствует действительности, я тянул команду, как мог. Можно посмотреть все игры. Каждый момент. Жду доказательств. Это просто немыслимо", – написал Кобец.