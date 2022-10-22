После битвы с Польшей: сборная Украины вырвала путевку на женское Евро-2023 из футзала

Сборная во главе с Олегом Шайтановым завершила отбор основного раунда женского Евро-2023 по футзалу. "Сине-желтые" достигли цели и пробились в "Финал четырех".

Украинки стартовали в отборе по убедительной победе над Нидерландами 5:2. Уже с первого матча "сине-желтые" продемонстрировали, что будут одними из фавориток группы, пишет 24 канал.

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Невероятный результат

В следующем матче подопечные Олега Шайтанова встретились с Хорватией. И снова уверена победа и 3 очка в копилку украинской сборной 1:5.

Судьба путевки в "Финал четырех" решалась уже в последнем туре против Польши. Это был сверхсложный поединок для украинок. Уже с первых секунд полячки доказали, что они не дадут легко дышать на площадке украинскому сопернику. Польша наш хороший союзник в войне против России, но отнюдь не спортивная площадка, где обе сборные конкуренты.

Польша и Украина перестрелялись голами и расписали мировую 1:1.

Команда выложилась по полной. Но отдельно следует отметить голкиперку ​​Кислову. Виктория не только запомнилась чудо-голом в воротах Нидерландов, но и на последних секундах самоотверженно подставила голову при ударе полячки. Убийственный момент для хозяек был за 14 секунд до окончания ключевого матча. Даже сложно сосчитать, сколько раз украинская голкиперша спасала ворота.

Просто аплодисменты команде и тренерскому штабу за третий подряд в истории Украины выход в "Финал четырех". Теперь украинки попытаются защитить звание бронзовых призерок Европы или даже улучшить этот результат.