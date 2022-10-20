При счете 4:0 нидерландки начали играть с пятой полевой, но неудачно использовали большинство на площадке. Кислова легко справилась с атакой соперниц, пишет 24 канал.

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Филигранная точность

Виктория не стала отдавать на ближнюю партнершу по команде, а пробила от своих ворот. Голкиперка "сине-желтых" использовала момент пустых ворот Нидерландов. Идеальный по точности удар Кисловой стал настоящей "вишенкой на торте" в игре Украины.

Вратарка в красивом стиле увеличила преимущество украинской сборной на табло в Польше – 5:0.

Видео гола Кисловой

После этого подопечные Олега Шайтанова несколько расслабились и пропустили дважды.

Однако больше украинки не пропускали. Сборная Украины разгромила Нидерланды 5:2. Уверена победа от украинской женской команды.

После первого тура сине-желтая команда лидирует в группе вместе с Польшей.

Обратите внимание! 20 октября Украина сыграет против Хорватии. Начало встречи в 17.00. А уже 22 октября "сине-желтые" проведут игру с Польшей (старт в 20:00).