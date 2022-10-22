Українки стартували у відборі з переконливої перемоги над Нідерландами 5:2. Вже з першого матчу "синьо-жовті" продемонстрували, що будуть одними з фавориток групи, пише 24 канал.

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Неймовірний результат

У наступному матчі підопічні Олега Шайтанова зустрілись із Хорватією. І знову впевнена звитяга та 3 очки у скарбничку української збірної 1:5.

Доля путівки у "Фінал чотирьох" вирішувалась вже в останньому турі проти Польщі. Це був надскладний поєдинок для українок. Вже з перших секунд полячки довели, що вони не дадуть легко "дихати" на майданчику українському супернику. Польща наш добрий союзник у війні проти Росії, але аж ніяк не спортивному майданчику, де обидві збірні конкуренти.

Польща та Україна перестрілялись голами та розписали мирову 1:1.

Команда виклалась на повну. Але окремо слід відзначити голкіперку Кислову. Вікторія не лише запам'яталась диво-голом у воротах Нідерландів, а й на останніх секундах самовіддано підставила голову під час удару полячки. Вбивчий момент для господарок був за 14 секунд до закінчення ключового матчу. Навіть складно порахувати, скільки разів українська голкіперка рятувала ворота.

Нагадаємо! Вікторія Кислова продала свою бронзову медаль Євро-2022 заради допомоги ЗСУ та українцям.

Просто оплески команді та тренерському штабу за третій поспіль в історії України вихід у "Фінал чотирьох". Тепер українки спробують захистити звання бронзових призерок Європи або ж навіть покращити цей результат.