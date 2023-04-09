Четыре победы из пяти: женская сборная Украины завершила выступление на ЧМ-2023 триумфом над Литвой

Подопечные Евгения Алипова на мажорной ноте завершили соревнование в Брашове. Победа над балтийцами позволила украинкам финишировать второй в своем дивизионе.

Украина – Литва 2:1

Голы: Загрекова, 33:07, Ценова, 53:45 – Петраускайте, 42:16.

В румынском Брашове завершились матчи чемпионата мира по хоккею в дивизионе 3А среди женских команд. Соперниками команды Евгения Алипова были Гонконг, Болгария, Румыния, Эстония и Литва, пишет 24 Канал.

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Наша команда выиграла три из четырех первых матчей, но поражение во втором туре от Гонконга имело решающее последствие. В прошлом туре азиаты проиграли Литве по буллитам, поэтому перед последними поединками опережали Украину на один балл.

Для повышения в классе нашей сборной нужно было самим обыграть Литву и дождаться поражения Гонконга от эстонцев. Впрочем, на это было рассчитывать сложно, ведь прибалты проиграли все свои матчи группы.

В итоге азиаты выиграли со счетом 3:0 и повысили в дивизион 2В. Наша команда смогла защитить второе место в битве с Литвой. Украинки открыли счет в середине второго периода благодаря Кристине Загрековой.

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В начале третьего литовцы сравняли, но за шесть минут до финиша матча победную шайбу забросила Виктория Ценова. Таким образом наша команда, выиграв четыре из пяти игр, завершила сезон второй.

Турнирная таблица дивизиона 3А: