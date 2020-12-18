Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных. Сборная Украины значительно улучшила свою позицию.

По сравнению с прошлой версией рейтинга, женская сборная Украины поднялась на две ступеньки. Теперь наша команда занимает 24-е место.

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За время, прошедшее после публикации предыдущей версии, "сине-желтые" провели пять матчей квалификационного турнира Евро-2022, одержав в них пять побед – над Черногорией (3:1 на выезде и 2:1 дома), Ирландией (1:0 на своем поле) и Грецией (4:0 дома и 4:0 в гостях).

Напомним, женская сборная Украины в отборе Евро-2022 заняла второе место в группе I и проведет стыковые матчи за выход в финальный турнир в апреле 2021 года.

Первая тройка рейтинга осталась неизменной, в нее входят США, Германия, которая была соперником украинок в отборочном турнире Евро-2022, и Франция.