Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних. Збірна України значно покращила свою позицію.

У порівнянні з минулою версією рейтингу, жіноча збірна України піднялася на дві сходинки. Тепер наша команда посідає 24-е місце.

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За час, що минув після публікації попередньої версії, "синьо-жовті" провели п’ять матчів кваліфікаційного турніру Євро-2022, здобувши в них п’ять перемог – над Чорногорією (3:1 на виїзді та 2:1 удома), Ірландією (1:0 на своєму полі) та Грецією (4:0 удома й 4:0 в гостях).

Нагадаємо, жіноча збірна України у відборі Євро-2022 посіла друге місце у групі I та проведе стикові матчі за вихід до фінального турніру у квітні 2021 року.

Перша трійка рейтингу залишилася незмінною, до неї входять США, Німеччина, яка була суперником українок у відбірному турнірі Євро-2022, та Франція.