Женская сборная Украины во главе с Шемякиной стала третьей на чемпионате Европы в шпаге

На чемпионате Европы по фехтованию украинские фехтовальщики не перестают переписывать нашу историю. Женская сборная Украины завоевала "бронзу" в командной шпаге.

Впервые с 2005 года

Украину в этом виде фехтования представляли четыре украинки во главе с олимпийской чемпионкой Лондона-2012 Яной Шемякиной. В комадной шпаге выступили Влада Харькова, Юлия Свистиль и Инна Бровко, сообщает 24 канал.

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По пути к третьему месту украинки победили соперниц из Румынии и Польши. А вот получить победу в полуфинале над французскими шпажистками нашим девушкам не удалось. Поражение – 36:45.

Поэтому украинские фехтовальщицы сошлись в столкновениях за "бронзу". За третью позицию украинки соперничали против швейцарских оппонентов. Украинская команда была сильнее соперниц на три укола – 45:42.

Женская сборная Украины завоевала "бронзу" и завоевала свою первую награду после медальной паузы, которая длилась с далекого 2005 года.



"Бронза" женской сборной Украины в шпаге / Фото FIE

К этой медали украинские фехтовальные получили на чемпионате Европы-2022 уже две награды. Власти Харькова торжествовали в одиночном турнире по фехтованию на шпагах, а "серебро" завоевала мужская сборная в командной сабле. Это первая медаль Украины за последние 9 лет по этой дисциплине.