Важная награда

Серебряную медаль Украине принесла мужская сборная из Андрея Ягодки, Юрия Цапа, Василия Гумена и Богдана Платонова. Это первая медаль за 9 лет по этой дисциплине, пишет 24 канал.

До речі Українка Харькова здобула перше "золото" на чемпіонаті Європи з фехтування

По пути в финал украинцы одолели трех соперников. "Сине-желтые" поочередно преодолели Испанию, Германию и Турцию, гарантировав медаль турнира.

В "золотом" финале сборной Украины противостояла команда из Венгрии. Венгры в полуфинале одолели Францию ​​и в третий раз вышли в финал (в 2018-м – "золото", в 2019-м – "серебро").

К сожалению, украинцы уступили бронзовым призерам Олимпиады-2020 со счетом 45:39.

Любопытно. Это пятая награда Украины на Евро по фехтованию в командной сабле среди мужчин. В последний раз медаль украинские саблисты добывали в 2013 году - "бронза".

Харькова завоевала первое "золото" на ЧМ