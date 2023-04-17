В результате – лучшие: сборная Украины по боксу завоевала восемь медалей на международном турнире
Источник:НОК
Женская сборная Украины выступила на международном турнире. "Сине-желтых" никто не смог переплюнуть.
Женская сборная по боксу выиграла международный турнир GeeBee. "Сине-желтым" удалось завоевать восемь наград на соревнованиях.
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Гордо поднявшись на вершину
Международный турнир, в котором приняли участие 15 стран, прошел в столице Финляндии Хельсинки. Именно украинкам удалось торжествовать на маститых соревнованиях. "Сине-желтая" женская сборная смогла добыть в борьбе восемь медалей, что и подарило украинкам первое общекомандное место на 41-м международном турнире по боксу GeeBee.
Золотые награды выиграли Татьяна Коб (весовая категория до 50 килограммов), Светлана Уманская (до 52 килограммов) и Мария Бова (до 63 килограммов). Серебряные мадилы смогли получить Юлия Демьяненко (до 48 килограммов), Анастасия Ковальчук (до 54 килограммов), Марианна Басанец (до 57 килограммов), Анастасия Черноколенко (до 75 килограммов), а вот "бронза" попала в руки Анны Охрей 60 кг). Стоит отметить, что Татьяна Коб была признана лучшей спортсменкой соревнований.
Достижения Татьяны Коб
- Украинская боксерка – чемпионка Европы 2009-го и 2022-го годов, бронзовый призер чемпионата мира 2010-го.
- К тому же участница Олимпийских игр 2016, многократная чемпионка Украины, а также Заслуженный мастер спорта Украины.