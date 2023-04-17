Жіноча збірна України з боксу виграла міжнародний турнір GeeBee. "Синьо-жовтим" вдалось здобути вісім нагород на змаганнях.
Варте уваги Світлана Самуляк здобула три срібні нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Гордо піднявшись на вершину
Міжнародний турнір, участь в якому взяли 15 країн, пройшов у столиці Фінляндії Хельсінкі. Саме українкам вдалось тріумфувати на маститих змаганнях. "Синьо-жовта" жіноча збірна змогла вибороти вісім медалей, що і подарувало українкам перше загальнокомандне місце на 41-му міжнародному турнірі з боксу GeeBee.
Золоті нагороди виграли Тетяна Коб (вагова категорія до 50 кілограмів), Світлана Уманська (до 52 кілограмів) і Марія Бова (до 63 кілограмів). Срібні маділ змогли здобути Юлія Дем‘яненко (до 48 кілограмів), Анастасія Ковальчук (до 54 кілограмів), Маріанна Басанець (до 57 кілограмів), Анастасія Черноколенко (до 75 кілограмів), а от "бронза" потрапила до рук Ганни Охрей (до 60 кілограмів). Варто зазначити, що Тетяну Коб було визнано найкращою спортсменкою змагань.
Досягнення Тетяни Коб
- Українська боксерка – чемпіонка Європи 2009-го та 2022-го років, бронзова призерка чемпіонату світу 2010-го.
- До того ж, учасниця Олімпійських ігор 2016, багаторазова чемпіонка України, а також Заслужений майстер спорту України.