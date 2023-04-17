Женская сборная по боксу выиграла международный турнир GeeBee. "Сине-желтым" удалось завоевать восемь наград на соревнованиях.

Достойно внимания Светлана Самуляк получила три серебряных награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Гордо поднявшись на вершину

Международный турнир, в котором приняли участие 15 стран, прошел в столице Финляндии Хельсинки. Именно украинкам удалось торжествовать на маститых соревнованиях. "Сине-желтая" женская сборная смогла добыть в борьбе восемь медалей, что и подарило украинкам первое общекомандное место на 41-м международном турнире по боксу GeeBee.

Золотые награды выиграли Татьяна Коб (весовая категория до 50 килограммов), Светлана Уманская (до 52 килограммов) и Мария Бова (до 63 килограммов). Серебряные мадилы смогли получить Юлия Демьяненко (до 48 килограммов), Анастасия Ковальчук (до 54 килограммов), Марианна Басанец (до 57 килограммов), Анастасия Черноколенко (до 75 килограммов), а вот "бронза" попала в руки Анны Охрей 60 кг). Стоит отметить, что Татьяна Коб была признана лучшей спортсменкой соревнований.

Кстати говоря. На турнире приняли участие еще такие сборные как: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Литвы, Англии, Шотландии, Вельса, Канады, Бахрейна, Германии, США и Израиля.

Достижения Татьяны Коб