Украинский клуб рискует не выйти на матч Лиги чемпионов: что произошло с чемпионами УПЛ

Полтавская Ворскла стала чемпионом Украины в прошлом сезоне. Женская команда удачно проходила квалификацию ЛЧ, но может вылететь из турнира по нефутбольным причинам.

Война в Украине добавила немало логистических проблем для украинских спортсменов. Из-за закрытого воздушного пространства атлеты должны тратить больше времени на переезды за границу.

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Проблемы у чемпионок Украины

С очередной проблемой столкнулась женская футбольная команда Ворсклы. На правах чемпионов Украины команда получила путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Полтавчане уже прошли Ригу (5:0) и Ференцварош (2:0). В решающей стадии квалификации Ворскла сыграет с шотландским Селтиком за путевку в групповую стадию.

Впрочем, есть риск, что полтавчанки не смогут сыграть эти матчи. Официальный сайт Ворсклы сообщает, что команда до сих пор не получила британские визы и сейчас находятся в ожидании в Польше.

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Сообщается, что пропуска в Великобританию должны были быть готовы еще в прошлую пятницу, 13 сентября. Оба матча против Селтика должны пройти в Глазго – 22 и 26 сентября. Отметим, что участниками групповой стадии женской Лиги чемпионов будут 16 клубов.

Прямые путевки в эту стадию получили Барселона, Лион, Бавария и Челси. Еще 12 команд определятся по итогам квалификации. В отборе также участвовал вице-чемпион УПЛ Колос, но ковалевцы проиграли свои матчи Аяксу (1:4) и Брондбю (1:2).