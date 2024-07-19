Подопечные Владимира Пятенко по итогу группового этапа квалификации добыли путевку в плейофф. В последнем туре сборная Украины победила Хорватию (2:0).
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Результаты жеребьевки плейоф
На пути к финальному турниру Евро-2025 нужно преодолеть два раунда плей-офф. В первом "сине-желтые" сыграют против другой представительницы дивизиона В – Турции.
Поединки состоятся в период с 23 по 29 октября. Первый матч сборная Украины сыграет на выезде, а второй будет номинально домашним.
Дивизион C/A
- Румыния – Польша
- Греция – Бельгия
- Черногория – Финляндия
- Грузия – Ирландия
- Словения – Австрия
- Люксембург – Швеция
- Беларусь – Чехия
- Албания – Норвегия
Дивизион В
- Турция – Украина
- Хорватия – Северная Ирландия
- Босния и Герцеговина – Сербия
- Азербайджан – Португалия
- Венгрия – Шотландия
- Словакия – Уэльс
Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют семь путевок на Евро-2024. Общее количество участников финального турнира – 16.
Если сборная Украины по итогу первого раунда победит Турцию, то в следующем сыграет с победителем пары Греция/Бельгия.
Матчи второго раунда состоятся 27 ноября – 3 декабря.
Второй раунд плейофф
- Азербайджан/Португалия – Беларусь/Чехия
- Венгрия/Шотландия – Черногория/Финляндия
- Турция/Украина – Греция/Бельгия
- Словакия/Уэльс – Грузия/Ирландия
- Румыния/Польша – Словения/Австрия
- Хорватия/Северная Ирландия – Албания/Норвегия
- Босния и Герцеговина/Сербия – Люксембург/Швеция
Отметим, что женская сборная Украины по футболу еще ни разу не была участником финального турнира чемпионата Европы.