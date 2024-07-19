Подопечные Владимира Пятенко по итогу группового этапа квалификации добыли путевку в плейофф. В последнем туре сборная Украины победила Хорватию (2:0).

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Результаты жеребьевки плейоф

На пути к финальному турниру Евро-2025 нужно преодолеть два раунда плей-офф. В первом "сине-желтые" сыграют против другой представительницы дивизиона В – Турции.

Поединки состоятся в период с 23 по 29 октября. Первый матч сборная Украины сыграет на выезде, а второй будет номинально домашним.

Дивизион C/A

  • Румыния – Польша
  • Греция – Бельгия
  • Черногория – Финляндия
  • Грузия – Ирландия
  • Словения – Австрия
  • Люксембург – Швеция
  • Беларусь – Чехия
  • Албания – Норвегия

Дивизион В

  • Турция – Украина
  • Хорватия – Северная Ирландия
  • Босния и Герцеговина – Сербия
  • Азербайджан – Португалия
  • Венгрия – Шотландия
  • Словакия – Уэльс

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют семь путевок на Евро-2024. Общее количество участников финального турнира – 16.

Если сборная Украины по итогу первого раунда победит Турцию, то в следующем сыграет с победителем пары Греция/Бельгия.

Матчи второго раунда состоятся 27 ноября – 3 декабря.

Второй раунд плейофф

  • Азербайджан/Португалия – Беларусь/Чехия
  • Венгрия/Шотландия – Черногория/Финляндия
  • Турция/Украина – Греция/Бельгия
  • Словакия/Уэльс – Грузия/Ирландия
  • Румыния/Польша – Словения/Австрия
  • Хорватия/Северная Ирландия – Албания/Норвегия
  • Босния и Герцеговина/Сербия – Люксембург/Швеция

Отметим, что женская сборная Украины по футболу еще ни разу не была участником финального турнира чемпионата Европы.